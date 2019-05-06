В Вольске подросток убил мужчину и накрыл труп сервантом

СЕГОДНЯ 09:45 2019-05-06T09:45:12+03:00

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В Вольске Саратовской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве.

- Правоохранители считают, что 3 марта 2019 года подросток и его 38-летняя тетя были в гостях у 42-летнего мужчины, который проживал с сожительницей. Компания пила алкоголь, когда гостья вспомнила обиду к хозяину дома и начала подозревать его в воровстве денег. Молодой парень понял, что конфликт нарастает и пошел на кухню за ножом. За ним проследовал мужчина. Не раздумывая, злоумышленник два ударил лезвием в грудь гражданина, из-за чего тот упал, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

Юноша продолжил кромсать потерпевшего, а когда тот умер, опрокинул на мужчину сервант и вместе с дамами продолжил пить. Только утром тетя обвиняемого позвонила в полицию.

Судмедэкспертиза установила, что смерть вольчанина наступила из-за колото-резаного ранения грудной клетки.

Подростка заключили под стражу. Во время предварительного следствия парень признался, что напал с ножом, но заявил, что убивать мужчину не хотел.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU