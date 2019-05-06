2019-05-06T09:42:16+03:00
Происшествия

Жительнице Ивантеевского района отказались смягчать срок за чуть не убитого пенсионера

Сначала она вонзила ему нож в живот, а потом захотела спасти
Дарья Вострикова
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Пугачевский районный суд 14 февраля 2019 года вынес приговор 27-летней жительнице Ивантеевского района за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 61-летнему мужчине.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что 18 декабря 2018 года пара распивала спиртное. Хозяин жилья предложил спутнице пойти поспать в обед, но та расценила его добрые намерения как домогательство. Разозлившись на настойчивого знакомого, она схватила нож и вонзила ему в живот.

Осознав что натворила, женщина попыталась отрезком тюля перевязать рану и вызвала «скорую помощь».

Пострадавшего удалось спасти.

За это женщине назначили 3,5 лет исправительной колонии общего режима.

Осужденная посчитала что это наказание слишком сурово и попыталась обжаловать приговор, однако судебная коллегия изменять приговор ей отказалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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