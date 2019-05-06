В Саратовской области появится газон из Канады
Разрешен ввоз тонны смеси семян
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Управление Россельхознадзора разрешило ООО «Торговый Дом «Топаз»» из Санкт-Петербурга ввозить в Россию семена газонных трав из канадского питомника GrahamTurfseedsItd. (1702 ElmTreeRd#1 Lindsay, Ontario, Canada).
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в страну можно завезти тонну посадочного материала.
По поводу ввоза каждой партии принимается отделение решение по результатам лабораторной экспертизы.
Теперь цветы от перевозчика из северной столицы могут появиться у нас в регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU