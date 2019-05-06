В Саратовской области появится газон из Канады

СЕГОДНЯ 08:58 2019-05-06T09:28:36+03:00

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Управление Россельхознадзора разрешило ООО «Торговый Дом «Топаз»» из Санкт-Петербурга ввозить в Россию семена газонных трав из канадского питомника GrahamTurfseedsItd. (1702 ElmTreeRd#1 Lindsay, Ontario, Canada).

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в страну можно завезти тонну посадочного материала.

По поводу ввоза каждой партии принимается отделение решение по результатам лабораторной экспертизы.

Теперь цветы от перевозчика из северной столицы могут появиться у нас в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU