В Энгельсе мужчина упал с балкона многоэтажки и разбился насмерть

СЕГОДНЯ 10:11 2019-05-05T10:26:06+03:00

Предполагается, что на такой поступок его толкнула ссора с женой

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В Энгельсе вчера вечером, 4 мая, около 23:00, мужчина упал с балкона 14-этажного дома №12/3 на Трудовой улице и погиб.

Об этом написали очевидцы в группе «ЧС Саратов/Энгельс» соцсети «ВКонтакте».

Фото из соцсетей

По словам местных жителей, предполагается, что он в алкогольном опьянении поругался с женой и прыгнул с общественного балкона.

ИСТОЧНИК KP.RU