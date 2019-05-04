В Вольске водитель иномарки задним ходом сбил пару пенсионеров
Мужчина и женщина получили травмы
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В Вольске Саратовской области сегодня, 4 мая, иномарка сбила двух пешеходов.
- Водитель Skoda задним ходом наехал на 69-летнего мужчину и 70-летнюю женщину, — сообщает ГИБДД.
Пенсионеры получили травмы, их отправили лечиться амбулаторно
Отмечается, что ДТП случилось у дома №83 по Ярославской улице около 14:00. Виновник аварии сбежал с места ДТП, но его оперативно нашли правоохранители.
ИСТОЧНИК KP.RU