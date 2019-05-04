2019-05-04T19:19:56+03:00
Происшествия

В Вольске водитель иномарки задним ходом сбил пару пенсионеров

Мужчина и женщина получили травмы
Ольга Муравлёва
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В Вольске Саратовской области сегодня, 4 мая, иномарка сбила двух пешеходов.

- Водитель Skoda задним ходом наехал на 69-летнего мужчину и 70-летнюю женщину, — сообщает ГИБДД.

Пенсионеры получили травмы, их отправили лечиться амбулаторно

Отмечается, что ДТП случилось у дома №83 по Ярославской улице около 14:00. Виновник аварии сбежал с места ДТП, но его оперативно нашли правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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