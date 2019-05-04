В Саратове мужчина убил бутылкой сожительницу за встречи с соседом
В Волжском районе Саратова следователи возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве по неосторожности.
- Следствие считает, что днем 2 мая 2019 года мужчина выпивал со своей сожительницей в ее квартире на Соляной улице. После большой дозы алкоголя он начал высказывать женщине, что неоднократно видел ее с соседом, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.
В ответ на это потерпевшая стала оскорблять избранника, объясняя, чем он хуже. Гражданин не стал терпеть обиду и избил лежащую на диване женщину по голове и телу кулаками и бутылкой.
После этого он продолжил пить, а на следующее утро увидел, что гражданская жена не дышит, и вызвал «скорую».
Судмедэкспертиза установила, что женщина умерла от сочетанной травмы тела и головы.
Следователи задержали мужчину и предъявили ему обвинение. Злоумышленник во всем признался.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU