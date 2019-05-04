В Саратове мужчина убил бутылкой сожительницу за встречи с соседом

СЕГОДНЯ 18:54 2019-05-04T18:54:35+03:00

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В Волжском районе Саратова следователи возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве по неосторожности.

- Следствие считает, что днем 2 мая 2019 года мужчина выпивал со своей сожительницей в ее квартире на Соляной улице. После большой дозы алкоголя он начал высказывать женщине, что неоднократно видел ее с соседом, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

В ответ на это потерпевшая стала оскорблять избранника, объясняя, чем он хуже. Гражданин не стал терпеть обиду и избил лежащую на диване женщину по голове и телу кулаками и бутылкой.

После этого он продолжил пить, а на следующее утро увидел, что гражданская жена не дышит, и вызвал «скорую».

Судмедэкспертиза установила, что женщина умерла от сочетанной травмы тела и головы.

Следователи задержали мужчину и предъявили ему обвинение. Злоумышленник во всем признался.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU