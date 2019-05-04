В доме на Шелковичной в Саратове рецидивист украл документы и деньги

СЕГОДНЯ 10:20 2019-05-04T10:20:31+03:00

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В Саратове полиция вчера, 3 мая, нашла подозреваемого в краже.

- В отдел с заявлением в тот же день обратился 39-летний мужчина. Он рассказал, что неизвестный в доме на Шелковичной улице украл документы и 3,65 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД.

Полиция и Росгвардия задержала безработного 39-летнего рецидивиста. Он признался в преступлении, похищенное изъяли. Мужчина отправился под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU