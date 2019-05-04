В Балакове рецидивист насильно забрал из кассы магазина 2 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 09:06 2019-05-04T09:06:54+03:00

Деньги у него забрать не смогли — он их уже потратил

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В Балакове полиция сегодня, 4 мая, нашла подозреваемого в ограблении магазина.

- В 01:40 в отдел пришла 42-летняя продавщица и рассказала, что в десять вечера 3 мая неизвестный применил насилие и забрал из кассы 2 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Полицейские задержали грабителя — 30-летнего рецидивиста. Деньги у него забрать не смогли, он их уже потратил, но уголовное дело возбудили.

ИСТОЧНИК KP.RU