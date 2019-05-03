2019-05-03T18:46:23+03:00
Общество

На Первомай в Балакове пропал дезориентированный мужчина

Он нуждается в медицинской помощи
Екатерина Семенова
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Владимир ЛуцюкВладимир Луцюк
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В Балакове Саратовской области пропал без вести 56-летний Владимир Луцюк.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», мужчину ищут с 1 мая.

Он дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.

Владимир Луцюк худощавого телосложения, рост 160 см, у него русые волосы и карие глаза.

На момент пропажи был предположительно одет в черную демисезонную куртку, светло-зеленую футболку, черные брюки и черные кроссовки с зелеными полосками. С собой у него имелась черная сумка через плечо либо на поясе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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