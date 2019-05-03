Опубликовано видео задержания осквернителя памятника Воинам-танкистам в Саратове

СЕГОДНЯ 12:59 2019-05-03T12:59:38+03:00

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Полиция вместе с сотрудниками службы безопасности задержали злоумышленника, который осквернил памятник Воинам-танкистам в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, для поимки нарушителя создали специальную следственно-оперативную группу.

Напомним, 30 марта в отдел обратился местный житель и рассказал, что кто-то залил монумент красной краской и оставил записку с требованием сделать танк достойного цвета. Рабочие успели устранить эту проблему менее, чем за сутки.

Вандалом оказался 24-летний местный житель.

- Я знаю, какой цвет должен быть у нашего танка. В этом году его решили испортить, окрасив в травяной цвет. Поскольку к памятнику отнеслись неуважительно, я и мой баллончик решили ответить также, — сказал он.

Задержанному грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU