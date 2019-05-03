Опубликовано видео задержания осквернителя памятника Воинам-танкистам в Саратове
Задержание осквернителя памятника Воинам-танкистам.! другой источник
Полиция вместе с сотрудниками службы безопасности задержали злоумышленника, который осквернил памятник Воинам-танкистам в Саратове.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, для поимки нарушителя создали специальную следственно-оперативную группу.
Напомним, 30 марта в отдел обратился местный житель и рассказал, что кто-то залил монумент красной краской и оставил записку с требованием сделать танк достойного цвета. Рабочие успели устранить эту проблему менее, чем за сутки.
Вандалом оказался 24-летний местный житель.
- Я знаю, какой цвет должен быть у нашего танка. В этом году его решили испортить, окрасив в травяной цвет. Поскольку к памятнику отнеслись неуважительно, я и мой баллончик решили ответить также, — сказал он.
Задержанному грозит до трех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU