В Калининске раскрыли квартирную кражу
Рецидивист унес технику из чужого дома
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Полиция Калининского района раскрыла кражу у 30-летнего жителя райцентра.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, выяснилось, что 23 апреля 37-летний рецидивист из Калининска взломал навесной замок на двери его дома на Пролетарской улице и украл технику.
Добычей злоумышленника стали холодильник, стиральная машинка и микроволновая печь.
На мужчину завели уголовное дело, отпустив под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU