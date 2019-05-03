В Калининске раскрыли квартирную кражу

СЕГОДНЯ 12:39 2019-05-03T12:39:07+03:00

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Полиция Калининского района раскрыла кражу у 30-летнего жителя райцентра.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, выяснилось, что 23 апреля 37-летний рецидивист из Калининска взломал навесной замок на двери его дома на Пролетарской улице и украл технику.

Добычей злоумышленника стали холодильник, стиральная машинка и микроволновая печь.

На мужчину завели уголовное дело, отпустив под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU