Рецидивист украл у жительницы Новых Бурас холодильник и стиральную машинку

СЕГОДНЯ 08:17 2019-05-03T08:17:07+03:00

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Вчера, 2 мая, в 16:05 с заявлением о краже в отдел полиции Заводского района обратилась 50-летняя жительница поселка Новых Бурас.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по ее словам в период с 21 по 23 апреля некто зашел в дом женщины и украл оттуда холодильник и стиральную машинку.

По подозрению в краже задержан 32-летний мужчина, который успел семь раз отбыть наказание в тюрьме.

По делу проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU