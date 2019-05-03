Рецидивист украл у жительницы Новых Бурас холодильник и стиральную машинку
Она обратилась в полицию
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Вчера, 2 мая, в 16:05 с заявлением о краже в отдел полиции Заводского района обратилась 50-летняя жительница поселка Новых Бурас.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по ее словам в период с 21 по 23 апреля некто зашел в дом женщины и украл оттуда холодильник и стиральную машинку.
По подозрению в краже задержан 32-летний мужчина, который успел семь раз отбыть наказание в тюрьме.
По делу проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU