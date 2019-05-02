В Пугачеве мужчина пил на краю четырехметровой ямы и свалился в нее

СЕГОДНЯ 20:53 2019-05-02T20:53:54+03:00

Спасатели достали его с помощью спецоборудования и передали врачам

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В Пугачеве Саратовской области спасатели сегодня вечером, 2 мая, достали из четырехметрового котлована мужчину.

- Пьяный гражданин упал в яму около бывшей котельной на улице Сеницы, 78, — сообщили «КП-Саратов» в облспасе.

Спасатели наложили пострадавшему шейный воротник, положили на жесткий щит и подняли с помощью полиспастной системы. После мужчину передали врачам «скорой».

Отмечается, что гражданин выпивал прямо на краю ямы.

ИСТОЧНИК KP.RU