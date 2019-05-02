Саратовец признался в избиении и ограблении мужчины
Он отнял у потерпевшего 3,5 тыс. рублей
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В Саратове полиция вчера, 1 мая, нашла подозреваемого в избиении и ограблении мужчины.
- В отдел 42-летний потерпевший пришел 27 апреля. Он рассказал, что в тот же день у дома №8 по улице Жуковского его избил и ограбил на 3,5 тыс. рублей малознакомый гражданин, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Правоохранители возбудили дело и нашли 31-летнего безработного рецидивиста. Тот признался в содеянном, его задержали.
ИСТОЧНИК KP.RU