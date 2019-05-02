2019-05-02T12:42:17+03:00
Общество

В Саратове малышей отправили «выгуливаться» на оконные решетки

Горожане ужаснулись от увиденного
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Комментарии: comments3
Фото из соцсетейФото из соцсетей
Изменить размер текста:

В Саратове маленьких мальчика и девочку «выгуливают» с помощью оконных решеток на балконе первого этажа.

- На улице Шелковичная, 149 вот так вот выгуливают детей. Ужаснулись, когда увидели такую картину, дети сидят в неподвижном состоянии, без обуви, на улице холод, — написала очевидица Наташа Жеглова в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».

Комментаторы записи ужаснулись и отметили, что это фото надо отдать в следственный комитет и прочие компетентные органы, например, в отдел ПДН.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Саратовом три человека пострадали в съехавшей в кювет иномарке
Саратовец признался в избиении и ограблении мужчины
Ретро-поезд «Воинский эшелон» приедет в Саратов на три дня позже
Под Саратовом пьяный сельчанин избил старшего брата до смерти
Двое молодых парней пострадали в перевернувшейся «Гранте» у Анисовки
На улицах Заводского и Ленинского районов Саратова отключили воду
В Саратове остановились трамваи №3 из-за сломанного пантографа
В вечернем ДТП на Московском шоссе пострадал водитель мотороллера
В Саратовской области полиция на Первомай поймала рыбаков-браконьеров
Пенсионерка умерла в перевернувшейся иномарке под Саратовом
В Саратове студент разбил стекло иномарки и украл оттуда iPhone 6
В Энгельсе иномарка сбила маленького мальчика
На Соколовой в Саратове сгорел деревянный дом
Владимир Путин назначил главного следователя саратовской полиции
Саратовчанка притворилась инвалидом и получила от государства почти 400 тыс. рублей
В Марксовском районе столкнулись BMW, Mitsubishi и Priora
В четверг Саратов ожидает гроза
В Саратове из-за водителя горожане не могут попасть домой
1 мая в Саратове горела Кумысная поляна
Уголовник из Саратова изнасиловал студентку и убил молотком ее подругу
Саратовские спортсменки завоевали медали чемпионата Европы по кунг-фу
Юрий Тимофеев назвал низостью слова Бондаренко о «Бессмертном полке»
В Саратове девушка предпочла сауне поездку на мотоцикле и умерла
В Саратове пройдет турнир по следж-хоккею среди детей
Панков: За недостоверной информацией о Володине стоят представители Украины