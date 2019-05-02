В Саратове малышей отправили «выгуливаться» на оконные решетки

СЕГОДНЯ 12:42 2019-05-02T12:42:17+03:00

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В Саратове маленьких мальчика и девочку «выгуливают» с помощью оконных решеток на балконе первого этажа.

- На улице Шелковичная, 149 вот так вот выгуливают детей. Ужаснулись, когда увидели такую картину, дети сидят в неподвижном состоянии, без обуви, на улице холод, — написала очевидица Наташа Жеглова в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».

Комментаторы записи ужаснулись и отметили, что это фото надо отдать в следственный комитет и прочие компетентные органы, например, в отдел ПДН.

ИСТОЧНИК KP.RU