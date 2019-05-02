В Саратове малышей отправили «выгуливаться» на оконные решетки
Горожане ужаснулись от увиденного
Фото из соцсетей
Изменить размер текста:
В Саратове маленьких мальчика и девочку «выгуливают» с помощью оконных решеток на балконе первого этажа.
- На улице Шелковичная, 149 вот так вот выгуливают детей. Ужаснулись, когда увидели такую картину, дети сидят в неподвижном состоянии, без обуви, на улице холод, — написала очевидица Наташа Жеглова в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».
Комментаторы записи ужаснулись и отметили, что это фото надо отдать в следственный комитет и прочие компетентные органы, например, в отдел ПДН.
ИСТОЧНИК KP.RU