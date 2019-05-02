Ретро-поезд «Воинский эшелон» приедет в Саратов на три дня позже

СЕГОДНЯ 12:29 2019-05-02T12:44:56+03:00

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Ретро-поезд «Воинский эшелон» прибудет в Саратов на три дня позже из-за плохой погоды

- Приезд состоится в 10:20 6 мая на первый перрон железнодорожного вокзала. Там же пройдет концерт и торжественная встреча, — сообщили «КП-Саратов» в ПривЖД.

Напомним, с 1 мая 2019 года попасть на первую платформу через улицу нельзя. Нужно пройти через пешеходный мост на станции Саратов-1.

Стоит отметить, что в Энгельс поезд «Воинский эшелон» прибудет в 10:00 7 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU