2019-05-02T13:32:26+03:00
Происшествия

Под Саратовом пьяный сельчанин избил старшего брата до смерти

Тот обвинял его в агрессии [фото]
Ольга Муравлёва
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В Саратовской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего жителя села Ивановка Хвалынского района. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

- Мужчина и его 46-летний брат жили в доме, доставшемся им от родителей. Братья много пили и не работали. Вечером 28 апреля после очередного застолья двое родственников вышли из дома и начали ругаться. Потерпевший сказал младшему брату, что тот слишком агрессивен по отношению к нему, столкнул с крыльца и обматерил. Злоумышленник же несколько раз ударил того в грудь и голову, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

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«Самоутвердившись в очередной раз в своем физическом преимуществе», 40-летний гражданин продолжил пить, несмотря на травмы брата. На следующий день, около 11 вечера, он нашел старшего родственника мертвым в коридоре и вызвал «скорую». Медики только смогли констатировать смерть.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что сельчанин умер от сочетанной травмы тела с переломами костей скелета и повреждением внутренних органов.

Следователи задержали мужчину, предъявили обвинение и посадили под стражу, пока расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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