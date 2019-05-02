2019-05-02T10:30:36+03:00
Недвижимость

На улицах Заводского и Ленинского районов Саратова отключили воду

Ориентировочно она поступит жителям 1-й Пионерской улицы в 20:00
Ольга Муравлёва
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В Саратове сегодня, 2 мая, отключили воду на улицах Заводского и Ленинского районов города.

- На улице 1-я Пионерская не будет воды от 8-го Артельного проезда до 5-го Нагорного проезда ориентировочно до 20:00, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Также из-за работ по улице Мира до 14:00 отключили холодное водоснабжение домам №№12, 14, 16 и 18 по улице Международная, Международному проезду и 2-му Международному проезду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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