На улицах Заводского и Ленинского районов Саратова отключили воду
Ориентировочно она поступит жителям 1-й Пионерской улицы в 20:00
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В Саратове сегодня, 2 мая, отключили воду на улицах Заводского и Ленинского районов города.
- На улице 1-я Пионерская не будет воды от 8-го Артельного проезда до 5-го Нагорного проезда ориентировочно до 20:00, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».
Также из-за работ по улице Мира до 14:00 отключили холодное водоснабжение домам №№12, 14, 16 и 18 по улице Международная, Международному проезду и 2-му Международному проезду.
ИСТОЧНИК KP.RU