2019-05-02T10:02:01+03:00
Происшествия

В Саратовской области полиция на Первомай поймала рыбаков-браконьеров

У мужчин изъяли рыбу и орудия ловли
Ольга Муравлёва
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Полиция в разных районах Саратовской области вчера, 1 мая, поймала мужчин, незаконно ловивших рыбу. Правоохранители проводили операцию «Биосфера», об этом «КП-Саратов» рассказали в ГУ МВД региона.

Так, в утром 67-летний житель поселка Тепловский Перелюбского района ловил добычу ставными китайскими сетями ячей на водохранилище. У мужчины изъяли орудие, лодку, 33 карася и одну щуку.

В Пугачевском районе рано утром, в 06:20, на русле реки Рубежка 67-летний мужчина, проживающий в Старой Порубежке, ловил плотву и карасей.

Пенсионер делал это в период запрета запрещенными орудиями лова — сетями длиной 50 м, ячейка 25 мм.

Он установил их вдоль русла реки и поймал 19 штук плотвы, 12 карасей, по паре окуней и линя. Рыбу и сети у него изъяли.

У села Подстепное Энгельсского района в 06:40 ранее судимый за кражу мужчина на реке Березовка также ловил рыбу. С ним был сообщник — 68-летний мужчина, до этого не привлекавшийся.

У них полиция забрала две сети, лодку с веслами, насос и 94 рыбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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