Пенсионерка умерла в перевернувшейся иномарке под Саратовом
Женщина скончалась по пути в больницу
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В Советском районе Саратовской области вчера, 1 мая, Renault Megan съехал в кювет и опрокинулся.
- ДТП случилось в 14:35 на 108-м км автодороги «Сызрань — Саратов — Волгоград» — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Казахстаном. 21-летний водитель за рулем иномарки ехал в сторону Энгельса и съехал в правый кювет, а после авто опрокинулось, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
В результате аварии по пути в больницу скончалась 71-летняя пассажирка. 16-летнего мальчика и 28-летнюю женщину госпитализировали, а после назначили амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU