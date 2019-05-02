2019-05-02T09:40:06+03:00
Происшествия

Пенсионерка умерла в перевернувшейся иномарке под Саратовом

Женщина скончалась по пути в больницу
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Советском районе Саратовской области вчера, 1 мая, Renault Megan съехал в кювет и опрокинулся.

- ДТП случилось в 14:35 на 108-м км автодороги «СызраньСаратовВолгоград» — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Казахстаном. 21-летний водитель за рулем иномарки ехал в сторону Энгельса и съехал в правый кювет, а после авто опрокинулось, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

В результате аварии по пути в больницу скончалась 71-летняя пассажирка. 16-летнего мальчика и 28-летнюю женщину госпитализировали, а после назначили амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двое молодых парней пострадали в перевернувшейся «Гранте» у Анисовки
На улицах Заводского и Ленинского районов Саратова отключили воду
В Саратове остановились трамваи №3 из-за сломанного пантографа
В вечернем ДТП на Московском шоссе пострадал водитель мотороллера
В Саратовской области полиция на Первомай поймала рыбаков-браконьеров
В Саратове студент разбил стекло иномарки и украл оттуда iPhone 6
В Энгельсе иномарка сбила маленького мальчика
На Соколовой в Саратове сгорел деревянный дом
Владимир Путин назначил главного следователя саратовской полиции
Саратовчанка притворилась инвалидом и получила от государства почти 400 тыс. рублей
В Марксовском районе столкнулись BMW, Mitsubishi и Priora
В четверг Саратов ожидает гроза
В Саратове из-за водителя горожане не могут попасть домой
1 мая в Саратове горела Кумысная поляна
Уголовник из Саратова изнасиловал студентку и убил молотком ее подругу
Саратовские спортсменки завоевали медали чемпионата Европы по кунг-фу
Юрий Тимофеев назвал низостью слова Бондаренко о «Бессмертном полке»
В Саратове девушка предпочла сауне поездку на мотоцикле и умерла
В Саратове пройдет турнир по следж-хоккею среди детей
Панков: За недостоверной информацией о Володине стоят представители Украины