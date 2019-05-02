Пенсионерка умерла в перевернувшейся иномарке под Саратовом

СЕГОДНЯ 09:40 2019-05-02T09:40:06+03:00

Женщина скончалась по пути в больницу

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В Советском районе Саратовской области вчера, 1 мая, Renault Megan съехал в кювет и опрокинулся.

- ДТП случилось в 14:35 на 108-м км автодороги «Сызрань — Саратов — Волгоград» — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Казахстаном. 21-летний водитель за рулем иномарки ехал в сторону Энгельса и съехал в правый кювет, а после авто опрокинулось, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

В результате аварии по пути в больницу скончалась 71-летняя пассажирка. 16-летнего мальчика и 28-летнюю женщину госпитализировали, а после назначили амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU