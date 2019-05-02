В Саратове студент разбил стекло иномарки и украл оттуда iPhone 6

СЕГОДНЯ 09:30 2019-05-02T09:30:44+03:00

Телефон нашли во время обыска по его дому

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В Саратове полиция вчера, 1 мая, нашла подозреваемого в краже из иномарки.

- В отдел потерпевшая — 60-летняя женщина — обратилась 27 февраля. Она рассказала, что во дворе дома по улице Пугачева кто-то разбил заднее пассажирское стекло Nissan Teana и украл оттуда iPhone 6, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители возбудили дело и доставили в участок 22-летнего студента одного из вузов.

Во время обыска по его дому они нашли и изъяли украденный телефон. Парню выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU