Владимир Путин назначил главного следователя саратовской полиции
Документ с подписью президента был опубликован вчера, 1 мая
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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на должность замначальника ГУ МВД по Саратовской области — начальника Главного следственного управления полковника юстиции Сергея Шнейдермана.
Документ с подписью президента был опубликован вчера, 1 мая, на портале правовой информации.
Отметим, что ранее исполняющим обязанности начальника ГСУ был Илья Земсков, которого назначили в июле 2018 года первым замначальника ГСУ.
ИСТОЧНИК KP.RU