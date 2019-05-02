Владимир Путин назначил главного следователя саратовской полиции

СЕГОДНЯ 08:46 2019-05-02T08:46:56+03:00

Документ с подписью президента был опубликован вчера, 1 мая

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на должность замначальника ГУ МВД по Саратовской области — начальника Главного следственного управления полковника юстиции Сергея Шнейдермана.

Документ с подписью президента был опубликован вчера, 1 мая, на портале правовой информации.

Отметим, что ранее исполняющим обязанности начальника ГСУ был Илья Земсков, которого назначили в июле 2018 года первым замначальника ГСУ.

ИСТОЧНИК KP.RU