2019-05-02T08:34:52+03:00
Происшествия

Саратовчанка притворилась инвалидом и получила от государства почти 400 тыс. рублей

Женщина предоставила в Пенсионный фонд липовые справки
Ольга Муравлёва
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В Пугачеве полицейские вчера, 1 мая, поймали женщину, которая незаконно получала выплаты по инвалидности.

- Ранее не судимая 45-летняя женщина в период с 13 ноября 2014 по 30 июня 2018 года получала выплаты, предоставив в Пенсионный фонд липовые справки об инвалидности второй группы, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Таким образом, гражданка получила более 374 тыс. рублей.

Теперь в отношении нее возбудили дело за мошенничество и выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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