Саратовчанка притворилась инвалидом и получила от государства почти 400 тыс. рублей
Женщина предоставила в Пенсионный фонд липовые справки
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В Пугачеве полицейские вчера, 1 мая, поймали женщину, которая незаконно получала выплаты по инвалидности.
- Ранее не судимая 45-летняя женщина в период с 13 ноября 2014 по 30 июня 2018 года получала выплаты, предоставив в Пенсионный фонд липовые справки об инвалидности второй группы, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Таким образом, гражданка получила более 374 тыс. рублей.
Теперь в отношении нее возбудили дело за мошенничество и выписали подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU