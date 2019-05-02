В Марксовском районе столкнулись BMW, Mitsubishi и Priora

СЕГОДНЯ 08:16 2019-05-02T09:53:33+03:00

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У села Подлесное Марксовского района столкнулись три авто: BMW X6, Mitsubishi Galant и Lada Priora.

- «Скорая» госпитализировала 29-летнего водителя BMW и его пассажиров 39 и 41 года, а также 32-летнего шофера второй иномарки и его 27-летнюю спутницу, — сообщили «КП-Саратов» в облспасе.

Фото облспаса

Мужчина за рулем отечественного авто и еще один пассажир BMW отказались от поездки в больницу.

На месте также работал облспас.

ИСТОЧНИК KP.RU