2019-05-02T09:53:33+03:00
Происшествия

В Марксовском районе столкнулись BMW, Mitsubishi и Priora

Госпитализировали водителей и пассажиров иномарок
Ольга Муравлёва
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Фото облспасаФото облспаса
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У села Подлесное Марксовского района столкнулись три авто: BMW X6, Mitsubishi Galant и Lada Priora.

- «Скорая» госпитализировала 29-летнего водителя BMW и его пассажиров 39 и 41 года, а также 32-летнего шофера второй иномарки и его 27-летнюю спутницу, — сообщили «КП-Саратов» в облспасе.

Фото облспаса

Фото облспаса

Мужчина за рулем отечественного авто и еще один пассажир BMW отказались от поездки в больницу.

На месте также работал облспас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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