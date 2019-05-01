1 мая в Саратове горела Кумысная поляна
Для населенных пунктов угрозы не было
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Сегодня, 1 мая, полыхали леса на Кумысной поляне в Саратове.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в областном ГУ МЧС, а службе сигнал поступил от дежурного диспетчера министерства природных ресурсов и экологии Меньшенина Д.И.
Зарегистрирован очаг низовой средней интенсивности, горела 10-летняя сосна.
По словам очевидцев, впрочем, площадь возгорания была куда значительнее - некоторые сообщают о том, что сгорело четыре гектара леса. Причиной стали костры, разведенные любителями шашлыков.
Угрозы для населенных пунктов не было, эвакуация населения и применение авиации не потребовались
ИСТОЧНИК KP.RU