2019-05-01T18:02:29+03:00
Происшествия

1 мая в Саратове горела Кумысная поляна

Для населенных пунктов угрозы не было
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 1 мая, полыхали леса на Кумысной поляне в Саратове.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в областном ГУ МЧС, а службе сигнал поступил от дежурного диспетчера министерства природных ресурсов и экологии Меньшенина Д.И.

Зарегистрирован очаг низовой средней интенсивности, горела 10-летняя сосна.

По словам очевидцев, впрочем, площадь возгорания была куда значительнее - некоторые сообщают о том, что сгорело четыре гектара леса. Причиной стали костры, разведенные любителями шашлыков.

Угрозы для населенных пунктов не было, эвакуация населения и применение авиации не потребовались

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове из-за водителя горожане не могут попасть домой
Уголовник из Саратова изнасиловал студентку и убил молотком ее подругу
Саратовские спортсменки завоевали медали чемпионата Европы по кунг-фу
Юрий Тимофеев назвал низостью слова Бондаренко о «Бессмертном полке»
В Саратове девушка предпочла сауне поездку на мотоцикле и умерла
В Саратове пройдет турнир по следж-хоккею среди детей
Панков: За недостоверной информацией о Володине стоят представители Украины
В Аткарском районе водитель иномарки заснул за рулем, улетел в кювет и умер
Георгий Фролов о словах Бондаренко про «Бессмертный полк»: Это бесстыдство!
Саратовцев пожурили за нарушение правил благоустройства
Семенов о Бондаренко: Мерзко пиарить себя на акции «Бессмертный полк»
Саратовцы выбрали символом города гармошку
В майские праздники на маршруты выйдут более 300 мусоровозов
Саратовцам рассказали как защититься от клещей
Сотни партийцев и сторонников «Единой России» пришли на первомайское шествие в Саратове
В Балаково под колеса иномарки попал 7-летний мальчик
Первомайское шествие объединило более 6 тыс. саратовцев
Панков: Достойный труд и защита прав наших граждан - главные ценности для всех
В Саратове молодой водитель сбил 6-летнюю девочку на пешеходном переходе
В Кировском районе Саратова отключили воду
В аварии на 3-й Дачной насмерть разбились мотоциклист и его девушка
В Саратове залитому краской памятнику Воинам-танкистам вернули прежний вид
«КП-Саратов» сохраняет лидирующие позиции среди областных СМИ
В Саратове в автобусе №6 упал пожилой мужчина
Проводивший обыски в СМИ саратовский экс-полицейский стал чиновником и «кошмарил» уличных торговцев
В Воскресенском районе потерпевший по уголовному делу поехал с другом в магазин и пропал на полтора года
В первый день мая Саратов ожидает потепление