Уголовник из Саратова изнасиловал студентку и убил молотком ее подругу

СЕГОДНЯ 17:19 2019-05-01T17:19:57+03:00

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Следователи завели еще одно уголовное дело на рецидивиста из Саратовской области за изнасилование и убийство.

Как сообщили «КП-Тюмень» в СУ СКР Тюменской области, 26 апреля 47-летний мужчина распивал спиртное с 21-летней студенткой и ее подругой в общежитии на улице Мельникайте. Спокойно застолье не закончилось: уголовник схватил молоток и начал охаживать одну из подруг, пока та не скончалась. Вторую девушку он изнасиловал и совершил иные сексуальные действия.

Отметим, что в 1994 году от рецидивиста с молотком в руках погибла его сожительница. В 2009 году он приехал в Тюмень и надругался над пенсионеркой, у которой снимал комнату.

Все это время мужчина нигде не работал. Он совершил убийство, после чего вышел из общежития и отправился гулять.

Его задержали на следующий день, 27 апреля.

Преступника нашли по ориентировке.

ИСТОЧНИК KP.RU