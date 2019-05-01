Юрий Тимофеев назвал низостью слова Бондаренко о «Бессмертном полке»
«Недопустимыми и низкими» назвал руководитель Саратовского городского Совета ветеранов Юрий Тимофев высказывания депутата Бондаренко об организации «Бессмертного полка». «Движение зарождалось снизу, еще в советские годы, - рассказывает полковник в отставке, - когда дети и внуки поколения победителей хотели прикоснуться к памяти своих достойных предшественников, стремились доказать, что их подвиг, их светлые имена не забыты».
- В настоящее время движение приобрело огромный масштаб. Каждый вправе пронести на шествии портрет родственника или героя, о подвиге которого знает, может быть, со школьной скамьи». Юрий Александрович поделился: «Я гордо пронесу портреты отца и деда. Дед был на фронте с начала войны, отец с 1942 года, дошел до Берлина, участник штурма столицы вермахта. У меня много родственников, не вернувшихся с войны, и считаю «Бессмертный полк» – это возможность отдать им наш долг за мирную жизнь, - сказал он.
Полковник посоветовал Николаю Бондаренко не политизировать 9 мая, а вместе со всеми саратовцами выйти на шествие с портретами родственников или ветеранов, чье имя запало в душу, чья жизнь вызывает неподдельное восхищение.
- У меня шествие «Бессмертного полка» рождает массу эмоций, чувств, 9 мая я вижу единение людей в стремлении сохранить дух Победы и помнить имена тружеников и бойцов, совершивших великий подвиг. И никому не позволено пачкать светлые чувства людей, святое трогать нельзя!» - заключил Юрий Тимофеев.
ИСТОЧНИК KP.RU