В Саратове пройдет турнир по следж-хоккею среди детей
Со 2 по 4 мая в саратовском ледовом дворце спорта «Кристалл» пройдет турнир по следж-хоккею среди детских команд «Содружество».
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, соперниками местных «Крыльев» будут: «Атал» из города Чебоксары, «Аврора» из Санкт-Петербурга, «Ястребы» из Оренбурга.
Подготовка к соревнованиям проходит при поддержке Министерства молодежной политики и спорта Саратовской области, главы муниципального образования город Саратов Михаила Александровича Исаева, ЛДС «Кристалл».
Турнир откроется 3 мая в 11:00, первый матч пройдет 2 мая в 16:00, еще три схватки в 10:00, 12:00 и 13:00 будут на следующий день. Решающий день соревнований будет 4 мая. Игроки сойдутся в 10:00 и 11:00.
Победителей наградят 4 мая в 12:00.
ИСТОЧНИК KP.RU