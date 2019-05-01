2019-05-01T13:06:12+03:00
Общество

Саратовцев пожурили за нарушение правил благоустройства

Они тут же устранили нарушения
Дарья Вострикова
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Сотрудники управления муниципального контроля городской администрации выявили 13 фактов нарушений правил благоустройства на территории Саратова, два из которых связаны со вскрышными работами.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, граждане получили три протокола за сброс мусора в неустановленном месте, два за позднее обращение за разрешением на проведение земляных работ и один за поздний срок земляных работ.

После разъяснительных бесед по шести выявленным фактам все нарушения были устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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