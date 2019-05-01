Семенов о Бондаренко: Мерзко пиарить себя на акции «Бессмертный полк»

СЕГОДНЯ 12:57 2019-05-01T12:58:13+03:00

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Участник Второй чеченской войны, представитель «Боевого братства» Андрей Семенов у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте» прокомментировал заявление депутата-коммуниста Николая Бондаренко о том, что «Бессмертный полк» - политическая акция. Облдеп в своем Инстаграм назвал «мерзкими» заявления организаторов акции о том, что она вне политики.

- Совершенно не понимаю тех, кто пытается на акции «Бессмертный полк» набрать политические очки. И абсолютно разделяю точку зрения организаторов о том, что эта акция должна быть вне политики. Ее единственная цель – отдать дань уважения тем, кто завоевал для нас Великую Победу, еще раз вспомнить наших родных и близких, которые отдали за нас свои жизни.

«Бессмертный полк» – это о людях, а не о какой-то конкретной личности. О наших дедах и отцах, которые уходили на фронт, о матерях и сестрах, которые молились за них, о детях, которые росли под грохоты пушечных выстрелов…У каждой семьи есть свой герой – дед, отец, бабушка…Именно с их портретами и выходят миллионы людей по всей стране на «Бессмертный полк». По велению сердца. Со светлой грустью, с чувством глубокого уважения к каждому герою. А впереди колонны – Знамя Победы.

А для того, чтобы выйти с политическими лозунгами, найдите другое время и другое место. Не трогайте Победу! Не трогайте наших родных и близких!

Мерзко не то, что организаторы акции не хотят смешивать ее с политикой, как выразился один из депутатов-коммунистов у себя в соцсетях. Мерзко пытаться нагнетать ситуацию вокруг нее, пиарить себя на этом, продвигать свои личные интересы. Это, действительно, мерзко, - написал Семенов у себя на странице «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU