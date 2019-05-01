Саратовцы выбрали символом города гармошку
За нее отдали больше всего голосов
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Голосование за объекты нематериального культурного наследия Саратова подошло к концу.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, этот вопрос не оставил равнодушными 636 человек.
Более половины процентов, а именно 53,3%, от всех голосов пришлось на саратовскую гармошку. На 10% ей уступил калач, а на последнем месте осталась глиняная игрушка, которая приглянулась лишь 3,4% респондентов.
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ИСТОЧНИК KP.RU