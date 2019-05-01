Саратовцы выбрали символом города гармошку

СЕГОДНЯ 12:55 2019-05-01T14:52:27+03:00

За нее отдали больше всего голосов

Изменить размер текста: A A

Голосование за объекты нематериального культурного наследия Саратова подошло к концу.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, этот вопрос не оставил равнодушными 636 человек.

Более половины процентов, а именно 53,3%, от всех голосов пришлось на саратовскую гармошку. На 10% ей уступил калач, а на последнем месте осталась глиняная игрушка, которая приглянулась лишь 3,4% респондентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Автору логотипа Саратовской области не заплатили за работу

Эдвард Давтян продолжает работу над волонтерским проектом «Открой Россию» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU