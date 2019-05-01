2019-05-01T11:41:34+03:00
Общество

В майские праздники на маршруты выйдут более 300 мусоровозов

Отрасль будет работать без выходных и праздников
Дарья Вострикова
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В майские праздники на маршруты выйдут более 300 мусоровозов

В майские праздники работа отрасли по обращению с ТКО будет вестись в штатном режиме. Региональный оператор продолжит объективный контроль состояния контейнерных площадок и деятельности подрядчиков в каждом районе Саратовской области.

В праздничные выходные на линии будет выведено более 300 единиц спецтехники, включая технику субподрядных организаций. Региональный оператор просит жителей обратить особое внимание на обеспечение свободного проезда к местам накопления ТКО.

- В этом году майские праздники оказались довольно продолжительными. Наша задача – обеспечить качественную коммунальную услугу, поэтому вся наша отрасль будет работать без выходных и праздников. Отдельно хотелось бы попросить жителей не оставлять автомобили у контейнерных площадок на длительный срок, в целях свободного подъезда спецтехники, а также ответственно относиться к образуемому мусору во время пикников, забирать его с собой и выбрасывать в контейнеры в черте поселений, а не оставлять возле водоемов, – заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Напомним, что весь объем образующихся отходов направляется для последующей экологической обработки и захоронения на объекты коммунальной инфраструктуры Саратовской области.

Специалисты контакт-центра Регоператора ежедневно обрабатывают обращения от жителей области и представителей организаций. Звонки принимаются по номеру: 8 800 222-64-90.

ИСТОЧНИК KP.RU

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