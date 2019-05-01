Саратовцам рассказали как защититься от клещей
С наступлением весны в лесах Саратовской области просыпаются опасные насекомые — клещи.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, укус этих обитателей природы может принести в жизнь человека энцефалит и боррелиоз. Чаще всего эти заболевания встречаются на Дальнем Востоке, на Урале, в Северно-Западном и Центральном регионах страны.
В основном клещи обитают на обочинах лесных дорог и тропинках, в оврагах и долинах рек, иногда в городе.
Они поднимаются по кустарникам на высоту до полутора метров и прыгают на жертву. Затем клещи ползут вверх, сквозь одежду к телу, обезболивают место укуса и впиваются в человека.
К сожалению первые симптомы этого могут появиться спустя несколько часов, а иногда только на следующий день.
Если вы обнаружили насекомое на своем теле, нужно сразу же идти в больницу.
А чтобы избежать такой ситуации, следует выходить на природу в заправленной и застегнутой одежде, побрызгав себя репеллентами. Каждые два часа и сразу после прогулки необходимо осматривать себя и друг друга, чтобы точно не пропустить источник заразы.
Если вам предстоит поездка в места, где есть очаги клещевого энцефалита, лучше сначала сделать прививку,а уже потом отправляться в путь.
ИСТОЧНИК KP.RU