2019-05-01T11:39:05+03:00
Общество

Саратовцам рассказали как защититься от клещей

Первые симптомы укуса могут появится только спустя несколько часов
Дарья Вострикова
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С наступлением весны в лесах Саратовской области просыпаются опасные насекомые — клещи.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, укус этих обитателей природы может принести в жизнь человека энцефалит и боррелиоз. Чаще всего эти заболевания встречаются на Дальнем Востоке, на Урале, в Северно-Западном и Центральном регионах страны.

В основном клещи обитают на обочинах лесных дорог и тропинках, в оврагах и долинах рек, иногда в городе.

Они поднимаются по кустарникам на высоту до полутора метров и прыгают на жертву. Затем клещи ползут вверх, сквозь одежду к телу, обезболивают место укуса и впиваются в человека.

К сожалению первые симптомы этого могут появиться спустя несколько часов, а иногда только на следующий день.

Если вы обнаружили насекомое на своем теле, нужно сразу же идти в больницу.

А чтобы избежать такой ситуации, следует выходить на природу в заправленной и застегнутой одежде, побрызгав себя репеллентами. Каждые два часа и сразу после прогулки необходимо осматривать себя и друг друга, чтобы точно не пропустить источник заразы.

Если вам предстоит поездка в места, где есть очаги клещевого энцефалита, лучше сначала сделать прививку,а уже потом отправляться в путь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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