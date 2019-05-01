Сотни партийцев и сторонников «Единой России» пришли на первомайское шествие в Саратове

СЕГОДНЯ 10:54 2019-05-01T10:54:19+03:00

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Акция профсоюзных организаций, объединившая восемь тысяч саратовцев, прошла сегодня, 1 мая, в Саратове. Сформированные у Крытого рынка колонны прошли по проспекту Кирова до парка Липки с флагами и транспарантами. Вместе со всеми участие в ней приняли губернатор Саратовской области, член Высшего совета партии «Единая Россия» Валерий Радаев, секретарь регионального отделения Партии, депутат Государственной Думы РФ Николай Панков, глава Саратова, член Генерального совета «Единой России» Михаил Исаев и другие.

- На праздничное шествие пришли люди разных профессий и поколений: работники саратовских заводов и предприятий, учителя и врачи, работники культуры, студенты вузов и их преподаватели, школьники и учителя. Саратовцы пришли с семьями, с детьми, у всех замечательное настроение. Первомай - это символ единения, веры в будущее, в наши силы, в нашу Родину. С праздником! - поздравил саратовцев Николай Панков.

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Праздничные мероприятия проходят сегодня во всех районах области, в них также принимают участие представители партии и сторонники, активисты «Молодой Гвардии».

ИСТОЧНИК KP.RU