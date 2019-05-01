Первомайское шествие объединило более 6 тыс. саратовцев

СЕГОДНЯ 10:41 2019-05-01T11:11:21+03:00

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Сегодня, 1 мая, более 6 тыс. саратовцев взяли в руки лозунги, шары и флаги чтобы выйти на шествие, посвященное празднику весны и труда.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в мэрии.

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В торжественной демонстрации приняли участие губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава областного центра Михаил Исаев, партийцы, общественники, работники, а также учащиеся. Например, сотрудники «Саратовского полиграфкомбината» традиционно приняли участие в этом значимом мероприятии.

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Они проследовали по проспекту Кирова от Аллеи Роз до улицы Радищева под звуки оркестра.

ИСТОЧНИК KP.RU