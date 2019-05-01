Панков: Достойный труд и защита прав наших граждан - главные ценности для всех

СЕГОДНЯ 10:29 2019-05-01T10:30:49+03:00

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Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» и на странице в Инстаграм поздравил жителей области с праздником Весны и Труда.

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- Первомай объединил 8 тыс. трудящихся, студентов, представителей старшего поколения. Людей разных профессий и специальностей. Солидарность, социальная справедливость, достойный труд и защита прав наших граждан - это главные ценности для всех. Выступаем за развитие области, за промышленность и сельское хозяйство. Поздравляю всех с праздником. Слава людям труда! Вместе мы сильнее! – пишет Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU