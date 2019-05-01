В аварии на 3-й Дачной насмерть разбились мотоциклист и его девушка
Двухколесный транспорт влетел в погрузчик
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Сегодня ночью, 1 мая, авария на 50 лет Октября унесла жизни 27-летнего водителя мотоцикла и его девушки.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», по предварительным данным парень не справился с управлением из-за чего влетел в стоящий погрузчик.
В результате аварии оба человека получили травмы, не совместимые с жизнью.
На месте ДТП работают все оперативные службы.
ИСТОЧНИК KP.RU