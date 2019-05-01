В аварии на 3-й Дачной насмерть разбились мотоциклист и его девушка

СЕГОДНЯ 08:53 2019-05-01T08:53:27+03:00

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Сегодня ночью, 1 мая, авария на 50 лет Октября унесла жизни 27-летнего водителя мотоцикла и его девушки.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», по предварительным данным парень не справился с управлением из-за чего влетел в стоящий погрузчик.

В результате аварии оба человека получили травмы, не совместимые с жизнью.

На месте ДТП работают все оперативные службы.

ИСТОЧНИК KP.RU