2019-05-01T08:54:10+03:00
Общество

В Саратове залитому краской памятнику Воинам-танкистам вернули прежний вид

Монумент преобразили менее,чем за сутки
Дарья Вострикова
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Вчера, 30 апреля, в группе «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте» очевидцы рассказали о том, что неизвестные личности залили краской памятник Воинам-танкистам на СХИ.

Вандалов запечатлела камера, которая находилась поблизости. Теперь эти материалы направлены в полицию. Нарушителей разыскивают.

Вечером этого же дня, уже в 17:00 памятник обрел свой родной цвет и был готов встретить 1 мая вместе со всеми жителями города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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