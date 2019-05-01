В Саратове залитому краской памятнику Воинам-танкистам вернули прежний вид
Монумент преобразили менее,чем за сутки
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Вчера, 30 апреля, в группе «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте» очевидцы рассказали о том, что неизвестные личности залили краской памятник Воинам-танкистам на СХИ.
Вандалов запечатлела камера, которая находилась поблизости. Теперь эти материалы направлены в полицию. Нарушителей разыскивают.
Вечером этого же дня, уже в 17:00 памятник обрел свой родной цвет и был готов встретить 1 мая вместе со всеми жителями города.
ИСТОЧНИК KP.RU