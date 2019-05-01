Проводивший обыски в СМИ саратовский полицейский стал чиновником и «кошмарил» уличных торговцев

СЕГОДНЯ 08:28 2019-05-01T08:40:43+03:00

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Бывший чиновник администрации Фрунзенского района Саратова, в прошлом бывший полицейский осужден за то, что заставлял торговцев оплачивать различные нужды администрации.

Pаместитель начальника ИАЗ ОМ№1 в составе УВД по Саратову Михаил Ливерко несколько лет назад переквалифицировался в чиновника и стал начальником отдела торговли администрации Фрунзенского района.

Как установило следствие и суд, бывший правоохранитель развернулся в масштабах своей личности и на новом месте – в 2016-2017 годах он требовал оплаты различных потребностей администрации со стороны предпринимателей, работавших в районе. Те, опасаясь санкций и незаконного давления, деньги на все требуемое выделяли. Следователи доказали в суде четыре эпизода преступлений Ливерко: превышение должностных полномочий и воспрепятствования законной предпринимательской деятельности. Предприниматели за свой счет по требованию чэкс-полицейского-чиновнка устанавливали стенды, покупали стройматериалы, оплачивали ремонт чиновничьих автомобилей. Две предпринимательницы вынуждены были свернуть свои торговые точки и прекратить работу под давлением угроз Ливерко.

Приговором Михаилу Ливерко назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года и лишением права занимать должности связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями на государственной и муниципальной службах сроком на 2 года.

Напомним, именно Михаил Ливерко руководил проверкой лицензионных программ, которую полиция проводила в декабре 2010 года в ИА «Саратовинфом». Эта история получила громкое информационное сопровождение, помимо коллег-журналистов, областной прокуратуры и правозащитной ассоциации «Агора» в дело на стороне СМИ вмешалось даже российское представительство компании Майкрософт. Проверка была признана незаконной, «пиратских» программ не найдено.

Изъятие компьютеров в офисе саратовского информагенства

ИСТОЧНИК KP.RU