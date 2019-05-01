2019-05-01T08:24:04+03:00
Общество

В Воскресенском районе потерпевший по уголовному делу поехал с другом в магазин и пропал на полтора года

Последний раз о нем что-то было известно в 2018 году
Дарья Вострикова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Следователи Базарного Карабулака в рамках расследования уголовного дела разыскивают потерпевшего Игоря Викторовича Бушкина, который родился 28 июня в 1968 году.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия 22 ноября 2018 года мужчина пошел в гости к своему знакомому в селе Усовка Воскресенского района. Примерно в 16:00 хозяин жилища подвез Игоря Бушкина к местному магазину «Лето». Тот вышел из машины и начал идти в неизвестном направлении.

С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Граждан, которые что-либо знают о том, где находится этот человек, просят обратиться в Базарно-Карабулакский межрайонный следственный отдел, который расположен в поселке на улице Нестерова,39. Или позвонить по телефону: 8(845-91) 2-20-01.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В майские праздники на маршруты выйдут более 300 мусоровозов
Саратовцам рассказали как защититься от клещей
Сотни партийцев и сторонников «Единой России» пришли на первомайское шествие в Саратове
В Балаково под колеса иномарки попал 7-летний мальчик
Первомайское шествие объединило более 6 тыс. саратовцев
Панков: Достойный труд и защита прав наших граждан - главные ценности для всех
В Саратове молодой водитель сбил 6-летнюю девочку на пешеходном переходе
В Кировском районе Саратова отключили воду
В аварии на 3-й Дачной насмерть разбились мотоциклист и его девушка
В Саратове залитому краской памятнику Воинам-танкистам вернули прежний вид
«КП-Саратов» сохраняет лидирующие позиции среди областных СМИ
В Саратове в автобусе №6 упал пожилой мужчина
Проводивший обыски в СМИ саратовский экс-полицейский стал чиновником и «кошмарил» уличных торговцев
В первый день мая Саратов ожидает потепление