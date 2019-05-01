В Воскресенском районе потерпевший по уголовному делу поехал с другом в магазин и пропал на полтора года
Следователи Базарного Карабулака в рамках расследования уголовного дела разыскивают потерпевшего Игоря Викторовича Бушкина, который родился 28 июня в 1968 году.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия 22 ноября 2018 года мужчина пошел в гости к своему знакомому в селе Усовка Воскресенского района. Примерно в 16:00 хозяин жилища подвез Игоря Бушкина к местному магазину «Лето». Тот вышел из машины и начал идти в неизвестном направлении.
С тех пор о его местонахождении ничего не известно.
Граждан, которые что-либо знают о том, где находится этот человек, просят обратиться в Базарно-Карабулакский межрайонный следственный отдел, который расположен в поселке на улице Нестерова,39. Или позвонить по телефону: 8(845-91) 2-20-01.
ИСТОЧНИК KP.RU