2019-04-30T21:52:42+03:00
Происшествия

В ДТП на Ново-Астраханском шоссе пострадали двое взрослых и двое детей

«Девятка» столкнулась с «Приорой»
Екатерина Семенова
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Фото Саратовской областной службы спасенияФото Саратовской областной службы спасения
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В Заводском районе Саратова в ДТП пострадали двое детей.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, авария произошла на Ново-Астраханском шоссе.

По предварительной версии, 30-летний водитель ВАЗ-2109 не предоставил право проезда автомобилю «Лада Приора» под управлением 21-летнего водителя.

Фото Саратовской областной службы спасения

Фото Саратовской областной службы спасения

В «девятке» незначительно пострадали водитель и трое пассажиров – 25, 15 и 13-ти лет. При этом отмечается, что все пострадавшие были пристегнуты, а дети сидели в специальных удерживающих устройствах.

На месте аварии работали сотрудники полиции, областной и городской служб спасения, медики «скорой помощи», ЦМК, пожарные.

Фото Саратовской областной службы спасения

Фото Саратовской областной службы спасения

ИСТОЧНИК KP.RU

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