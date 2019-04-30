В ДТП на Ново-Астраханском шоссе пострадали двое взрослых и двое детей
В Заводском районе Саратова в ДТП пострадали двое детей.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, авария произошла на Ново-Астраханском шоссе.
По предварительной версии, 30-летний водитель ВАЗ-2109 не предоставил право проезда автомобилю «Лада Приора» под управлением 21-летнего водителя.
Фото Саратовской областной службы спасения
В «девятке» незначительно пострадали водитель и трое пассажиров – 25, 15 и 13-ти лет. При этом отмечается, что все пострадавшие были пристегнуты, а дети сидели в специальных удерживающих устройствах.
На месте аварии работали сотрудники полиции, областной и городской служб спасения, медики «скорой помощи», ЦМК, пожарные.
Фото Саратовской областной службы спасения
ИСТОЧНИК KP.RU