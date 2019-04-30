В Марксе мать оставила детей из коррекционного интерната одних дома

СЕГОДНЯ 17:20 2019-04-30T17:25:57+03:00

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В Марксе Саратовской области спасателям пришлось забираться на 4-й этаж, чтобы помочь ребенку.

Как сообщили КП-Саратов в областной службе спасения, в одном из домов запертый в квартире 4-го этажа мальчик звал на помощь.

Спасатели по лестнице поднялись на балкон, открыли дверь и успокоили детей, которых там оказалось двое.

Фото Саратовской областной службы спасения

После этого по номеру автомобиля была установлена личность матери и ее телефон. Женщина срочно приехала, ей была оказана психологическая поддержка. Как оказалось, дети учатся в коррекционном интернате. Сегодня мать забрала из домой и оставила дома одних. С ее слов, буквально на пять минут.

ИСТОЧНИК KP.RU