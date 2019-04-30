В Марксе мать оставила детей из коррекционного интерната одних дома
В Марксе Саратовской области спасателям пришлось забираться на 4-й этаж, чтобы помочь ребенку.
Как сообщили КП-Саратов в областной службе спасения, в одном из домов запертый в квартире 4-го этажа мальчик звал на помощь.
Спасатели по лестнице поднялись на балкон, открыли дверь и успокоили детей, которых там оказалось двое.
Фото Саратовской областной службы спасения
После этого по номеру автомобиля была установлена личность матери и ее телефон. Женщина срочно приехала, ей была оказана психологическая поддержка. Как оказалось, дети учатся в коррекционном интернате. Сегодня мать забрала из домой и оставила дома одних. С ее слов, буквально на пять минут.
ИСТОЧНИК KP.RU