В Пугачеве мужчина до смерти забил незнакомца на Революционном проспекте
На 33-летнего мужчину пугачевские следователи завели уголовное дело по подозрению в убийстве.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 28 апреля 2019 года ночью мужчина отдыхал в кафе «Минутка» на Революционном проспекте.
Он поссорился с 26-летним гражданином, после чего начал избивать незнакомца по всему, чему смог достать. Выместив свою злость, предполагаемый убийца скрылся с места происшествия.
От полученных травм потерпевший скончался.
По результатам судебно-медицинского исследования тела потерпевшего установлено, что причиной его смерти явилась тупая травма головы.
Мужчину задержали и завели на него уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU