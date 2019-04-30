В Пугачеве мужчина до смерти забил незнакомца на Революционном проспекте

СЕГОДНЯ 16:30 2019-04-30T16:30:39+03:00

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На 33-летнего мужчину пугачевские следователи завели уголовное дело по подозрению в убийстве.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 28 апреля 2019 года ночью мужчина отдыхал в кафе «Минутка» на Революционном проспекте.

Он поссорился с 26-летним гражданином, после чего начал избивать незнакомца по всему, чему смог достать. Выместив свою злость, предполагаемый убийца скрылся с места происшествия.

От полученных травм потерпевший скончался.

По результатам судебно-медицинского исследования тела потерпевшего установлено, что причиной его смерти явилась тупая травма головы.

Мужчину задержали и завели на него уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU