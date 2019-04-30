В Саратовской области 10 автобусов пойдут по расписанию выходного дня

СЕГОДНЯ 16:19 2019-04-30T16:19:49+03:00

Движение будет такое, как и в воскресенье

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В Саратовской области с 1 по 5 мая автобусы десяти маршрутов будут ходить по иному направлению.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области.

По расписанию выходного дня будут ехать рейсы № 225 «Саратов – Красный Октябрь», № 229 К «Саратов – пос. Расково», № 232 «Саратов – Красный Октябрь - Михайловка», № 239-А «Саратов – поселок Соколовый», № 247 «Саратов – Энгельс », № 248 «Энгельс – Саратов », № 284 «поселок Прибрежный – Саратов », № 284-Б «Энгельс – Саратов », № 284 к «Энгельс – Саратов» и № 491 «Саратов – Светлый».

ИСТОЧНИК KP.RU