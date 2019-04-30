На майские праздники изменилось движение электричек «Петровск-Саратов»

СЕГОДНЯ 16:14 2019-04-30T16:14:56+03:00

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На майские праздники в Саратовской области электрички будут ходить по измененному расписанию.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, 1 мая отменяется рейс Петровск-Саратов, который выезжал в 16:00.

Со 2 по 4 мая отменяются пригородные поезда того же маршрута с выездом в 06:00, 07:40, 13:00, 16:00 и из Саратова со стартом в 09:20, 10:40, 16:30 и 19:15.

Пятого мая не поедут рейсы из Саратова в 10:00 и 16:30 и из Петровска в 07:00 и 13:00.

ИСТОЧНИК KP.RU