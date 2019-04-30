В Саратовской области пустили семь «летних» электричек
Теперь граждане смогут с легкостью добраться на дачу
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В Саратовской области с наступлением теплого времени специально для дачников и любителей летнего отдыха пустили семь электричек.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, три пригородных поезда будут ездить по маршрутам: Татищево – Примыкание, Саратов – Тарханы, Тарханы – Анисовка.
Еще четыре рейса следуют так: Примыкание – Аткарск, Аткарск – Примыкание, Примыкание – Сухой Карабулак, Сухой Карабулак – Анисовка.
ИСТОЧНИК KP.RU