Саратовцы приобщились к культуре граффити
Такую акцию провели школьники
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В Саратове школьники из Восточно-Европейского лицея Волжского района провели акцию «Культура граффити».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, на прошлой неделе учащиеся организовали мероприятие у главного входа в парк «Липки».
В ней мог поучаствовать каждый, кто хотел проявить свои способности.
Ребята признались, что готовились к акции целый месяц и хотят провести еще два мероприятия к Дню города и 75-летию Победы.
ИСТОЧНИК KP.RU