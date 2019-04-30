Саратовцы приобщились к культуре граффити

СЕГОДНЯ 16:07 2019-04-30T16:07:37+03:00

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В Саратове школьники из Восточно-Европейского лицея Волжского района провели акцию «Культура граффити».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, на прошлой неделе учащиеся организовали мероприятие у главного входа в парк «Липки».

В ней мог поучаствовать каждый, кто хотел проявить свои способности.

Ребята признались, что готовились к акции целый месяц и хотят провести еще два мероприятия к Дню города и 75-летию Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU