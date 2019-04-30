2019-04-30T16:00:26+03:00
Происшествия

В Саратовской области поймали семь пьяных водителей

Операция шла два дня
Дарья Вострикова
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С 26 по 27 апреля вечером и ночью в Саратове городская Госавтоинспекция провела рейд по нетрезвым водителям.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном УГИБДД, за время мероприятия поймали семь граждан, которые вели транспорт подшофе.

Из них трое не захотели ехать на медицинское освидетельствование в больницу, столько же спокойно сели за руль без прав.

Дорожные инспекторы призывают водителей сначала протрезветь, а потом уже ехать на машине, ведь своим поведением они создают угрозу для пассажиров, пешеходов и тех людей, которые спокойно и аккуратно передвигаются на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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