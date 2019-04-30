Саратовцам рассказали как защититься от мышиной лихорадки

СЕГОДНЯ 15:41 2019-04-30T15:41:56+03:00

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С наступлением тепла жители Саратовской области выбираются на природу и приусадебные участки. Поход на дачу обычно не обходится без посещений мест, где могут водиться грызуны.

Однако от этих животных можно заразится геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, основными симптомами заболевания являются недомогания, сильная головная боль, болит поясница. При обнаружении таких признаков у себя нужно срочно идти к врачу, чтобы не довести себя до пневмонии и массивных кровотечений.

Чтобы защититься от этой напасти, стоит не запускать свои хозяйственные постройки, убираться в помещениях где водятся грызуны, мыть руки после посещений погреба.

А также использовать средства индивидуальной защиты при проведении сельскохозяйственных мероприятий.

Ведь подхватить заразу можно через воздушно-пылевой способ, при употреблении зараженной воды, еды, а также бытовым путем.

ИСТОЧНИК KP.RU