Саратовцам рассказали как защититься от мышиной лихорадки
С наступлением тепла жители Саратовской области выбираются на природу и приусадебные участки. Поход на дачу обычно не обходится без посещений мест, где могут водиться грызуны.
Однако от этих животных можно заразится геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, основными симптомами заболевания являются недомогания, сильная головная боль, болит поясница. При обнаружении таких признаков у себя нужно срочно идти к врачу, чтобы не довести себя до пневмонии и массивных кровотечений.
Чтобы защититься от этой напасти, стоит не запускать свои хозяйственные постройки, убираться в помещениях где водятся грызуны, мыть руки после посещений погреба.
А также использовать средства индивидуальной защиты при проведении сельскохозяйственных мероприятий.
Ведь подхватить заразу можно через воздушно-пылевой способ, при употреблении зараженной воды, еды, а также бытовым путем.
ИСТОЧНИК KP.RU