Панков пообщался с молодежью об открытости в соцсетях

СЕГОДНЯ 15:37 2019-04-30T15:46:07+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- За молодежью нашей успевать иногда трудно. Хотел посоветоваться с ними по поводу работы в соцсетях. Это важно для партии, чтобы быть ближе к людям, знать их мнения и проблемы. Ведь через партию у жителей появляется дополнительная возможность отстаивания своих прав. Засыпали вопросами, хайпанули, и предложили много интересного. У многих уже свои проекты по городской среде, защите прав людей.

Покритиковали за то, что некоторые партийцы, скажем так, боятся заводить аккаунты в соцсетях. А кто-то заводит, но отключает комментарии, хотя обратная связь – это самое главное. Спросили прямо: много хорошего делается в области для жителей, почему об этом не говорят? Зато различная дезинформация уже как спам везде вылезает.

Обязательно доведу до коллег их предложения по освещению важных для людей вопросов. Об открытости работы в первичных, местных отделениях, в региональном исполкоме. Как раз об этом говорили на конференции — надо быть активней в соцсетях. Чтобы быть полезней нашим жителям.

На фото еще мэр Исаев подошел к концу встречи. Он, кстати, в соцсетях работает активно, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU